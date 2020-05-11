شكرا لقرائتكم خبر عن الصراع السياسي حول لقاح «كورونا» يطيل الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

أكدت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية أن الصراع السياسي حول إنتاج لقاح لفيروس كورونا قد يطيل أمد الأزمة.

وبحسب تقرير للمجلة، فإن تبني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبدأ «أمريكا أولا» قد يقود إلى صراع على إنتاج اللقاح.

وتابع التقرير يقول «لقد رفضت واشنطن المشاركة في مؤتمر عالمي دعت إليه منظمة الصحة العالمية لمناقشة التزامها بتوزيع لقاح ضد الفيروس حال تطويره في المستقبل، كما تغيبت أيضا عن مؤتمر نظمه الاتحاد الأوروبي لمناقشة تعهدات دعم الأبحاث المتعلقة باللقاحات والأدوية».

ولفت إلى أن عدم اهتمام الإدارة الأمريكية بالتعاون من أجل الصحة العالمية أثار قلق الدبلوماسيين الذين يحاولون البحث عن سبل لوقف الوباء الذي قتل أكثر من 240 ألف شخص.

ونوه التقرير بأن الأمور ازدادت سوءا على خلفية السجال بين ترامب والصين ومنظمة الصحة العالمية حول مصدر الفيروس.

ويقول «قد تؤدي نظرة ترامب للشؤون الدولية من خلال منظور أمريكا أولا، إلى وفيات ليست ضرورية جراء تقديم البعد الاقتصادي على الإنساني الدولي».

ونقل عن ميليندا غيتس، التي تدعم وزوجها الملياردير بيل غيتس أبحاث الصحة، قولها «أسوأ وضع هو أن تكون هذه الأشياء متوافرة وتذهب لمن يقدم أعلى العروض، سيكون هذا سيئا للعالم، لذلك يجب أن يكون هناك تعاون دولي».

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ومضى التقرير يقول «يقدم الصراع العالمي على توفير الكمامات الطبية والملابس الواقية وأجهزة التنفس نموذجا مخيفا. سيتسبب الصراع للحصول على اللقاح في إطالة أمد الأزمة، لينتشر الفيروس بشكل يترك آثارا مدمرة في كل بلد».

وأضاف «ثمة مخاطر أخرى محتملة قد تحدث مع اكتشاف الصين اللقاح، وأن تقرر الحد من توفيره للأسواق الأمريكية».

وتابعت «بوليتيكو» بقولها «ثمة مخاوف في ظل تقارير تفيد بأن إدارة ترامب حاولت الحصول على الحقوق الحصرية للقاح تقوم بتطويره الشركة الألمانية كيورفاك. ورغم نفي ترامب والشركة تلك التقارير، إلا أن المسؤولين الألمان أكدوا الخبر وأدانوه».

وأشار التقرير إلى أن واشنطن تدفع باتجاه إنتاج لقاح وتوفيره لجميع الأمريكيين بنهاية هذا العام.

وأردف التقرير «ما يعقد مسألة السباق على اللقاح هي أن البنية الصحية العالمية ليست تحت سلطة دولة أو حكومة، بل مزيج من المؤسسات الحكومية والشركات والمنظمات غير الحكومية، حيث لا توجد معاهدة دولية ملزمة تحدد كيفية إنتاج اللقاح وتوزيعه».

وشدد التقرير على أن أمريكا لا تعد العقبة الوحيدة للتعاون الدولي، مضيفا «لقد أظهرت الصين اهتمامها بالشراكة لتطوير عقار ضد المرض، لكن غياب الدول الكبرى عن اجتماع 24 أبريل الذي دعت إليه منظمة الصحة العالمية تسبب بخيبة أمل للدول الأوروبية».