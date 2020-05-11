شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 3 جثث لأشخاص قتلتهم ميليشيا الحوثي بوحشية والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت مصادر إعلامية يمنية أن رعاة عثروا أول أمس السبت على ثلاث جثث ملقاة على جانب الطريق بمديرية القريشية في قيفة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

ونقل موقع «يمن شباب نت»، عن مصادر قبلية قولها إن «أبناء القبائل عثروا على ثلاث جثث في جبل القازحة بين قبيلتي الحطيمة وآل بصير بمديرية القريشية، ويظهر عليها آثار تعذيب وحشي».

وأوضحت المصادر أنه تمّ التعرف على هوية جثتين وهي لمواطنين من أبناء قبيلة الزوب، فيما لم يتعرف على هوية الجثة الثالثة.

وأكدت المصادر أن الضحايا كانت قد اختطفتهم ميليشيات الحوثي الانقلابية قبل أن تقوم بتصفيتهم بطريقة مروعة على طريق تنظيمي داعش والقاعدة.

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وتأتي هذه الجريمة في ظل توتر شديد تشهده محافظة البيضاء، بعد النكف القبلي على خلفية مقتل امرأة تدعى جهاد الأصبحي داخل منزلها برصاص ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية الطفة الأسبوع قبل الماضي.

وفي السياق استشهدت امرأة جراء قصف ميليشيات الحوثي الانقلابية لمنازل المواطنين بمنطقة قانية بمحافظة البيضاء.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن مصادر محلية قولها إن استشهاد المرأة كان جراء قصف الميليشيات الحوثية بقذائف الهاون على منازل المواطنين في قرية النجر بمنطقة قانية، حيث اخترقت إحدى القذائف غرفتها وأدت إلى استشهادها.