"هتلر وميركل".. منشور يطيح بسفير مالطا في فنلندا

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية في مالطا، الأحد، إن سفير البلاد في فنلندا استقال إثر تعرضه لانتقادات بعدما شبه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأدولف هتلر.



وقال البيان الذي أرسل بالبريد الالكتروني إن وزير الخارجية إيفارست بارتولو "شدد حين قبل استقالة السفير بأثر فوري على أن تعليقات السفير عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لا تمثل الصداقة والاحترام المتبادل بين مالطا وألمانيا".

وكتب مايكل زاميت تابونا في منشور على فيسبوك، الجمعة الماضية، الذي وافق الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا "منذ 75 عاما أوقفنا هتلر. من سيوقف أنجيلا ميركل؟ إنها أنجزت حلم هتلر! بالسيطرة على أوروبا".

وعين السفير وهو رجل أعمال في المنصب عام 2014.