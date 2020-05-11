الإليزيه: بريطانيا لن تفرض حجرا صحيا على القادمين من فرنسا في الوقت الراهن

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد إن بريطانيا لن تفرض حجرا صحيا على المسافرين القادمين من فرنسا في هذه المرحلة مضيفا أن أي إجراء كهذا سيكون متبادلا ولن يُفرض إلا بالتشاور بين الطرفين.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال في كلمة أذاعها التلفزيون يوم الأحد إنه ”سيتم قريبا...فرض الحجر الصحي على الأفراد الوافدين إلى البلاد جوا“ للحيلولة دون قدوم عدوى فيروس كورونا من الخارج مجددا.
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