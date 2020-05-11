مصر تدرس فرض الحظر الشامل لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس جمهورية مصر العربية لشئون الصحة والوقاية: إن فيروس كورونا شرس جدًا وعنيد وسريع الانتشار وهو أحد أسباب زيادة أعداد الإصابة.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن الحل الوقائي لتجنب العدوى والقضاء على كابوس كورونا هو الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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واوضح أن زيادة أعداد الاصابة بفيروس كورونا متوقعة ويجب التباعد ومنع التجمعات وإلزام كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة المنزل وعدم الخروج ، مؤكدًا أن الدولة قد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة والدولة تدرس اتخاذ هذه الإجراءات للحد من الحركة لحماية المواطن والدولة والاقتصاد.

وأكد أن صحة الإنسان هي الأولوية والدولة قد تضطر إلى الحظر الشامل ورئيس الوزراء أكد في كافة تصريحاته منذ فترة بعد كل اجتماع له إلى اتخاذ هذه الإجراءات الصارمة.