قبائل ليبية تعلن دعمها للجيش الوطني لـ"تحرير طرابلس"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

أعلنت قبائل ليبية، اليوم الأحد، دعمها للجيش الوطني، الذي يخوض معركة لـ"تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والإرهابيين".



جاء ذلك خلال لقاء جمع شيوخ قبائل "الجبارنة وازويه"، مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأحد.

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ويضم مجلس قبائل الجبارنة قبائل: "المغاربة، والعواقير، والعبيد، والعرفة، والمجابرة، والجوازي، والعريبات، والجلالات، والفوايد".

وأكد شيوخ القبائل "دعمهم للجيش الوطني بقيادة المشير، خليفه حفتر"، من أجل "تحرير تراب الوطن من الإرهاب والفوضى، وتوحيد الجهود الوطنية في التصدي للعدوان، والغزو التركي على ليبيا، وإحلال الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن".

وكان المشير، خليفة حفتر، أعلن نهاية أبريل/ نيسان الماضي، قبوله القوات المسلحة تفويضًا شعبيًا لإدارة البلاد، وإسقاط الاتفاق السياسي في الصخيرات.