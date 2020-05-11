شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلال مناورة.. أنباء عن فقدان 40 بحارا إيرانيا إثر “نيران صديقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020 أفادت أنباء،اليوم، بأن مدمرة إيرانية أصابت بارجة إيرانية خلال مناورات .

و أوضحت الأنباء فقدان 40 بحارا إيرانيا إثر “نيران صديقة تم إطلاقها بالخطأ

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلال مناورة.. أنباء عن فقدان 40 بحارا إيرانيا إثر “نيران صديقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.