الجزائر تقرر إلغاء الحظر على استيراد السيارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

قالت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، إن الجزائر ستستأنف استيراد السيارات بعد أن أخفق الحظر في تخفيض فاتورة الاستيراد في الوقت الذى يحاول فيه البلد العضو في أوبك كبح الإنفاق للتعامل مع انخفاض عائدات الطاقة.

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وأضافت الحكومة في بيان أن خطة السماح لتجار السيارات باستئناف الاستيراد تمت الموافقة عليها في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس البلاد عبد المجيد تبون.

وتمت المصادقة على الحظر في عام 2014 في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في أبريل من العام الماضي بعد ضغوط من الجيش واحتجاجات حاشدة طالبت بإسقاط النخبة الحاكمة ومحاكمة الأشخاص المشتبه في تورطهم في الفساد.

وجاء قرار وقف الشراء من الخارج بعد ارتفاع في فاتورة الواردات تزامن مع انخفاض في عائدات الطاقة على أثر تراجع أسعار النفط الخام العالمية.