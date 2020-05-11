الهند تعتزم تشغيل سككها الحديد

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نيودلهي: أعلنت الهند إعادة تشغيل شبكة قطاراتها التي تعتبر من أكبر خطوط السكك الحديد في العالم وذلك بشكل "تدريجي" اعتبارا من الثلاثاء، مع بدء الحكومة بتخفيف اجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث تجاوز عدد الإصابات 60 ألفا إضافة الى نحو ألفي وفاة.

وقال بيان لوزارة السكك الحديد الهندية الأحد إن نحو 30 رحلة قطار ذهابا وايابا سيتم تسييرها من العاصمة نيودلهي إلى مدن عدة بينها مومباي وبنغالور وتشيناي.

وأضاف "تعتزم السكك الحديد الهندية استئناف عمليات نقل الركاب تدريجا، اعتبارا من 12 أيار/مايو 2020"، على أن تلي ذلك زيادة في الخدمات والخطوط.

وأشار البيان الى أنه "سيكون لزاما على الركاب وضع كمامات والخضوع لفحوص قبل الانطلاق، ولن يُسمح سوى للركاب الذين لا يعانون أي أعراض بصعود القطار".

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توقفت شبكة القطارات الضخمة التي تنقل أكثر من 20 مليون مسافر يوميا أواخر آذار/مارس عن العمل، بعد فرض الهند إغلاقا صارما لوقف انتشار الفيروس.

وتم تسيير عدد محدود من الرحلات في الأيام الأخيرة لمساعدة العمال الذين فقدوا وظائفهم على العودة إلى قراهم.

بدأت الهند اجراءات تخفيف الإغلاق الذي من المقرر أن يرفع في 17 ايار/مايو، لكن النقل بين الولايات ورحلات الطيران الداخلية والخارجية لا تزال متوقفة.

وأعلنت السلطات الأحد أن اجمالي عدد الإصابات بلغ 62,939 والوفيات 2,110، في حين شهدت الايام الأخيرة قفزات قياسية في عدد الحالات.