أكثر من 20 ألف وفاة بكوفيد-19 في أميركا اللاتينية

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باريس: أسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة ما يزيد على 20 ألف شخص في أميركا اللاتينية وجزر الكاريبي، أكثر من نصفهم في البرازيل، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الأحد الساعة 18,25 ت غ.

وبتسجيلها حصيلة إجمالية للوفيات بلغت 20 ألفا و159 (من بين 359 ألفا و975 إصابة)، باتت أميركا اللاتينية وجزر الكاريبي المنطقة الأكثر تأثرا بالوباء بعد أوروبا (156 ألفا و104 وفيات) والولايات المتحدة وكندا معا (83 ألفا و990 وفاة).

وتعدّ البرازيل (10 آلاف و627 وفاة) والمكسيك (3353) والإكوادور (2127)، الدول الأكثر تأثرا بالفيروس في المنطقة.

وتجاوزت حصيلة الوفيات بالفيروس حول العالم 280 ألفا و500، وفق تعداد فرانس برس بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من أربعة ملايين.

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