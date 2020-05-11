بريطانيا تمدد الإغلاق حتى 1 يونيو على الأقل

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لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد أن الإغلاق بسبب فيروس كورونا سيبقى مفروضا حتى الأول من حزيران/يونيو على أقل تقدير، بينما كشف عن خطط حكومته الحذرة لرفع القيود التي فرضت قبل سبعة أسابيع.

وقال في خطاب متلفز "الوقت غير مناسب لإنهاء الإغلاق هذا الأسبوع"، لكنه أضاف أن بعض طلبة المدارس الابتدائية سيعودون إلى صفوفهم وسيعاد فتح المتاجر اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو.

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