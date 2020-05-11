شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: عدم المبالاة جعل الناس تقف طوابير لشراء الحلويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن الشارع المصرى لابد وأن يدرك ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتصدى لانتشار فيروس كورونا، وهو ما يتطلب من الجميع إدراك خطورة الوضع بشكل حقيقى .

واعتبر وكيل مجلس النواب أن حالة عدم اللامبالاة من قبل البعض ستؤدى إلى نتائج كارثية والمسئولية هنا على المواطن قبل الدولة، موضحا أن الدولة اتخذت تدابير عدة لاتخاذ الحذر من هذا الفيروس ومنع انتشاره ولكن هناك جهالة لدى البعض بحقيقة الوضع الصحى فى الوقت الحالى ، قائلا "الناس بتنزل تقف طوابير عشان تشترى حلويات".

وأشار وكيل مجلس النواب ، إلى أن الأوضاع الراهنة تستلزم وعى الشعب بقوة والالتزام بكافة ارتداء المستلزمات الوقائية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة بالأمس تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.