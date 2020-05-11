التحريات عن مقتل رجل أعمال بالروبيكي.. ذبحوه ولم يسرقوا منه شئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

كشفت تحريات المباحث بمديرية أمن القاهرة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل رجل أعمال على طريق الروبيكي بدائرة قسم شرطة بدر.

كما أوضحت المعاينة أن رجل الأعمال الذي يعمل بمجال المقاولات والتجارة، وأنه عثر عليه مذبوحا وباستطلاع الأوراق الثبوتية التي كانت بحوزته تبين أنه من محافظة أسيوط.

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وكشفت المعاينة، أن محتويات السيارة وما بها من أموال لم يتم سرقتها ،مما يرجح أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو خلافات بين الجاني والضحية، وليس الغرض السرقة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما تكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف ملابسات الحادث.



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