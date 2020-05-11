محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، قرارًا بشأن تنظيم العمل بين بعض النيابات الجزئية والكلية، بعد غلق مبنى مجمع محاكم ونيابات مدينة نصر؛ لظهور حالة إيجابية تحمل فيروس كورونا داخل المبنى.
ووفق قرار صادر عن النائب العام - حصل الخليج 365 على نسخة منه - يتم إسناد أعمال نيابة شرق القاهرة الكلية لشؤون الأسرة إلى نيابة شمال القاهرة الكلية لشؤون الأسرة بالإضافة لعملها، وإسناد أعمال نيابتي مدينة نصر أول وثانٍ لشؤون الأسرة الجزئيتين لنيابة القاهرة الجديدة لشؤون الأسرة بالإضافة لعملها.
وشمل القرار أيضًا إسناد أعمال نيابتي مدينة نصر أول وثانٍ لنيابة القاهرة الجديدة الكلية بالإضافة لعملها.
وبدأ العمل بتلك المستجدات بداية من أول أمس السبت لمدة 15 يومًا، لحين الانتهاء من تعقيم المبنى وعودة العمل به، أيهما أقرب.
وكان المستشارعمر مروان وزيرالعدل، قرر أول أمس غلق محكمة مدينة نصر الجزئية لمدة 14 يوماً لتعقيمها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهور حالة كورونا.. قرار من النائب العام بشأن نيابات مدينة نصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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