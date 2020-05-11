أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا التابعة لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تسجيل 17 إصابة جديدة بالعدوى ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأوضحت اللجنة أن الحالات المصابة الجديدةموزعة بين محافظات حضرموت (3) وعدن (10) ولحج (2) إحداهما حالة وفاة، وتعز (2).
وأضافت أن إجمالي الإصابات بالعدوى منذ 10 أبريل الماضي،ارتفع إلى 51 حالة، بينها 8 وفيات وحالة شفاء واحدة.
وأمس السبت، أفادت اللجنة بأنها لم ترصد أي وفيات وإصابات جديدة، مؤكدة وجود 26 إصابات نشطة بين العدد الكلي، وقالت إن حالاتهم مستقرة.
والجمعة، كان عدد الإصابات 9، فيما سجلت وفاة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.