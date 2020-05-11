النيابة السعودية توضح المخالفات التي تعيد المتهم للحبس الاحترازي

قدمت النيابة العامة السعودية توضيحًا للأسباب التي تؤدي إلى القبض مجددًا على المتهم المفرج عنه في أي قضية كان على ذمتها ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت النيابة عبر حسابها في "تويتر" الأحد: "للمحقق إصدار أمر قبض جديد على المتهم وتوقيفه على ذمة قضية سبق وأن صدر بحقه أمر بالإفراج تجاهها،

حال تحقق المقتضى النظامي بشأنه".

وبينت النيابة 3 أسباب تؤدي لإصدار أمر قبض جديد على المفرج عنه وهي:

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- إذا قويت الأدلة ضده.

- أو أخل بما شرط عليه.

- أو وجدت ظروف تستدعي هذا الإجراء.