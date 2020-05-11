مشروع دولي عملاق للتوصل لعلاج كورونا

بينما يحاول العالم إنقاذ الأرواح والاقتصاد من وباء كورونا، تصارع 7 دول أوروبية لإطلاق مشروع عملاق يشارك فيه خبراء الطب والأحياء وكبرى شركات الكمبيوتر للبحث عن علاج للوباء الذي حصد أكثر من 280 ألف روح حتى اليوم ، حسبما ذكر موقع العربية .

وأطلقت 7 دول أوروبية مشروعًا عملاقًا يشارك فيه خبراء الطب والأحياء وكبرى شركات الكمبيوتر، للبحث عن علاج كورونا، باستخدام التقنيات الرقمية، وذلك بحسب ما جاء في الصفحة الرسمية للمفوضية الأوروبية على تويتر، الأحد.

وأشارت المعلومات إلى أن العلماء في الدول السبع،

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اتفقوا على مشاركة جميع المعلومات البحثية لديهم على نطاق واسع باستخدام أجهزة كمبيوتر عملاقة، تسمح لجميع الباحثين المشاركين في المشروع بالوصول إلى أي معلومات مطلوبة، خلال عملية البحث والتجارب الخاص باكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد - 19.

كما أضاف موقع المفوضية الأوروبية في كلامه، أن الخبراء شكلوا تحالفًا علميًا غير مسبوق، يشارك فيها أفضل العقول من الباحثين في المجالات التقنية والطبية وعلوم الأحياء المرتبطة بالطب،

مشيرا إلى أن التحالف يضم عدد من شركات الأدوية العملاقة، إضافة إلى شركات جديدة انضمت إليه.

ومن المفرض أن يتكون التحالف من شركات خاصة وعامة، في كل من بلجيكا، وألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، بحسب الموقع، الذي أوضح أن الخبراء من تلك الدول يعملون معا للبحث عن علاج لمصابي كورونا.

فيما توقع شركات الأدوية الخاصة والعامة، المنضمة للتحالف، وثيقة خاصة بعدم الكشف عن أي محتويات العمليات البحثية التي يقودها التحالف العلمي الدولي، الذي يعمل تحت مظلته حاليا 8 شركات أدوية كبرى منذ 10 أبريل الماضي، بينما تجري مناقشات مع شركات أخرى للانضمام للتحالف العلمي، الذي يهدف إلى إيجاد علاج للمصابين بفيروس كورنا المستجد.