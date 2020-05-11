مواطن عراقي يواجه الكاظمي ويطالبه بمحاسبة عبدالمهدي

طالب مواطن عراقي رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بمحاسبة رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ظهر المواطن في فيديو وهو يواجه الكاظمي خلال زيارته لدائرة التقاعد العامة، ويطلب منه محاسبة عبد المهديوقتلة المتظاهرين.
وقال الكاظمي أمس السبت، إنه أمر "بعدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة وحماية المتظاهرين السلميين ومنع العنف بكافة أشكاله".
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