الكويت وفرنسا يبحثان الجهود المشتركة لمواجهة كورونا

بحث نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، اليوم الأحد، مع القائم بالأعمال في سفارة فرنسا لدى الكويت اليزابيث باربيير، الجهود المشتركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كما بحث الجارالله وباربيير- خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية - عددًا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

و تسلمت إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، 20 سيارة إسعاف جديدة مجهزة بالكامل للتعامل مع حالات الاشتباه والاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بتبرع من جمعية صندوق إعانة المرضى الكويتى، وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح - في تصريح صحفي - إن سيارات

الاسعاف الجديدة مجهزة لدخول الخدمة مباشرة؛ وذلك لتمكين الوزارة من مسايرة الزيادة المضطردة في الحالات المصابة.

وثمن الشيخ باسل الصباح الدعم اللوجيستي والأنشطة الخيرية والإنسانية والتوعوية التي تقدمها الجمعية لوزارة الصحة وللأشخاص في المحاجر الصحية ولشرائح المجتمع المختلفة لمكافحة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة (صندوق إعانة المرضى) الدكتور محمد الشرهان، استمرار جهود الصندوق لدعم ومساندة وزارة الصحة وقطاعات الدولة المختلفة لاحتواء جائحة (كورونا).