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أموال ترمب وحصانته أمام المحكمة

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تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة، غداً، في مسألة ما إذا كان دونالد ترمب يستطيع رفض تقديم بياناته الضريبية إلى الكونجرس والقضاء في نيويورك، في قضية سياسية جدا يمكن أن تفيد في تحديد حدود الحصانة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي.

وسيطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة الذين يلازمون منازلهم في إطار إجراءات الحجر بسبب وباء ، أسئلتهم هاتفيا على محامي الأطراف خلال جلسة منتظرة بشغف.


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