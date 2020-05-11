22 قتيلا من النظام غربي سورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل «15 عنصراً من قوات النظام ومسلحين موالين لها مقابل سبعة من مقاتلي تنظيم «حراس الدين» ومجموعات متطرفة، جراء اشتباكات عنيفة في منطقة سهل الغاب» في ريف حماه الشمالي الغربي.
وتعد حصيلة القتلى هذه «الأعلى منذ سريان الهدنة»، وتابع المرصد «الاشتباكات اندلعت بعد منتصف الليل إثر هجوم للفصائل على مواقع لقوات النظام».
كانت هذه تفاصيل خبر 22 قتيلا من النظام
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