اخبار العالم

22 قتيلا من النظام غربي سورية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
قتل 22 عنصراً على الأقل من قوات النظام وفصائل مقاتلة أبرزها تنظيم «حراس الدين» المتشدد خلال اشتباكات في شمال غربي سورية، رغم سريان وقف لاطلاق النار منذ شهرين.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل «15 عنصراً من قوات النظام ومسلحين موالين لها مقابل سبعة من مقاتلي تنظيم «حراس الدين» ومجموعات متطرفة، جراء اشتباكات عنيفة في منطقة سهل الغاب» في ريف حماه الشمالي الغربي.

وتعد حصيلة القتلى هذه «الأعلى منذ سريان الهدنة»، وتابع المرصد «الاشتباكات اندلعت بعد منتصف الليل إثر هجوم للفصائل على مواقع لقوات النظام».


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 22 قتيلا من النظام
غربي سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا