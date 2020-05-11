تحطم صاروخ روسي في مدار الأرض

أكدت وكالة روسكوزموس الروسية أمس أن أحد صواريخها التي استخدمت في عمليات إطلاق في السابق والطافية في مدار الأرض، تحطّم تاركا الأجزاء في الفضاء.
وقالت وكالة الفضاء الروسية إن الصاروخ «فريغات-إس بي» تم استخدامه لوضع القمر الاصطناعي العلمي الروسي «سبيكتر آر» في المدار العام 2011، وتابعت «وقع الحادث في الثامن من مايو 2020» فوق المحيط الهندي، وأضافت «نعمل حاليا على جمع البيانات حول أجزاء الصاروخ».
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم صاروخ روسي
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