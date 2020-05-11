بوكو حرام يهاجم الجيش النيجري

تبادل الجيش النيجري إطلاق النار مع مقاتلين متطرفين على مشارف مدينة ديفا جنوب شرقي البلاد قرب الحدود مع نيجيريا. قال مصدر في وزارة الدفاع النيجرية: «اليوم عبَرَ عناصر من جماعة بوكو حرام جسر دوتشي الحدودي سرّاً على الأرجل، واقتربوا نحو 100 متر من المركز العسكري النيجري بجوار الجسر، وكانت نيّتهم شنّ هجوم مفاجئ على العسكريين».



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