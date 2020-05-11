مادورو يعتقل 3 مرتزقة إضافيين

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اعتقال 3 مرتزقة، السبت، في إطار التحقيق المتعلّق بعمليّة الغزو التي تمّ إحباطها في فنزويلا، ليصل بذلك العدد الإجماليّ إلى 34.

وقال مادورو في خطاب متلفز: «قبضنا على 3 مرتزقة آخرين اليوم. نحن نبحث عنهم بعناية وسنعتقلهم جميعا».

وجّه مادورو الاتّهام مجددا إلى كل من دونالد ترمب بأنّه دبّر عملية الغزو المفترضة، وإلى زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو الذي عدّه متواطئا مع الرئيس الأميركي. وكان الجنديان الأميركيان السابقان لوك دينمان «34 عاما»، وآيرن بيري «41» عاما بين 17 شخصا أوقفهم الجيش الفنزويلي.

ووصف مادورو في وقت سابق محاولة الغزو تلك، بأنها تكرار لعملية غزو خليج الخنازير الفاشلة في 1961، عندما سعى كوبيون في المنفى، بتمويل وإدارة الحكومة الأميركية، إلى إطاحة الزعيم الكوبي آنذاك فيدل كاسترو.

وأعلن النائب العام الفنزويلي -الجمعة- أنه تم توجيه تهمة الإرهاب والتآمر إلى العسكريَّين الأمريكيَّين السابقين، اللذين تم إيقافهما في فنزويلا الإثنين.