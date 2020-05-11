كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليمن يسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة اليمنية، مساء اليوم الأحد، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 51 حالة.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة اليمنية، الثلاثاء، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21 والوفيات إلى 3.