كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بريطانيا تعلن تغليظ عقوبة منتهكي الحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على ضرورة أن يحترم المواطنون تدابير العزل الصحي، مؤكدا أنه سيزيد قيمة الغرامات المفروضة على منتهكي هذه التدابير.

وحذر جونسون البريطانيين في كلمة ألقاها اليوم الأحد، قائلا: "يجب عليكم أن تمتثلوا لقواعد التباعد، وحتى نطبق هذه القواعد على أكمل وجه، سنزيد قيمة الغرامات المفروضة على الأقلية الصغيرة التي تنتهك التدابير".

وأشار موقع "ميرور" إلى أن قيمة الغرامة التي كانت 60 جنيها إسترلينيا سترتفع إلى 100، لتتضاعف مع كل تكرار للانتهاك إلى أن تصل إلى 3 آلاف و200 جنيه إسترليني.

وأعلن جونسون، أن حكومة بلاده شرعت في عملية تدريجية لرفع القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا مع تبني خطة تحذير من المرض تضم 5 درجات خطورة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا بـ31855 حالة، والثالثة من حيث الإصابات بـ219183.

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