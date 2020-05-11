كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصد البرلمان العربي الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، أن التقرير الذي أصدره البرلمان بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تضمن استشهاد وإصابة الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال، واستمرار الحصار والقيود على حرية الحركة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتقال وممارسة التعذيب وغيره من صنوف المعاملة غير الإنسانية، والضم والاستيلاء على الأراضي بهدف الاستيطان، وهدم البيوت والمنشآت، والانتهاكات في مدينة القدس المحتلة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم.

وطالب، المجتمع الدولي والمنظمات والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية بضرورة التحرك الفوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيقاف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوة الاحتلال يومياً بحقه، منوهاً إلى أن التقرير تم طباعته بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية وإرساله للمنظمات والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن أمله أن يُسهم التقرير في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأن يكون أداة يتم الاستناد إليها أمام العالم أجمع لرصد وتوثيق هذه الجرائم والانتهاكات والمطالبة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة.