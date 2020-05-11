كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تطلق سراح 85 طفلا من سجون جنوب السودان بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الإفراج عن 85 طفلا في جنوب السودان، ضمن الجهود المبذولة لتخفيف اكتظاظ السجون ومنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد بين السجناء.

وذكر مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن الذين أطلق سراحهم تم لم شملهم مع آبائهم أو الأوصياء القانونيين عنهم.

وأضاف المكتب أن اكتظاظ السجون في جنوب السودان، مع ضعف الصرف الصحي، وغياب الرعاية الصحية يمثل ظروفا مواتية لانتشار فيروس كورونا.