مقتل 20 شخصا بهجمات متفرقة غربي النيجر

قال حاكم إقليمي في النيجر، الأحد، إن 20 شخصا على الأقل قتلوا في هجمات نفذها مسلحون مجهولون على عدة قرى بمنطقة تيلابيري بغرب النيجر.



وقال إبراهيم تيجاني كاتشيلا للإذاعة الوطنية المحلية، إن الهجمات التي وقعت أمس السبت نفذها مهاجمون يركبون دراجات نارية. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتقع منطقة تيلابيري عند ملتقى الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي حيث يعزز إرهابيون تابعون لتنظيمي القاعدة وداعش وجودهم ما يجعل منطقة الساحل القاحلة خارج نطاق سيطرة البلاد.

وشكلت فرنسا وعدة دول أوروبية وأفريقية قوة جديدة تتألف من قوات خاصة لقتال الجماعات الإرهابية في المنطقة بالتعاون مع جيشي النيجر ومالي.