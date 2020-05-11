رئيس وزراء بريطانيا: سيتم تخفيف بعض إجراءات العزل العام دون إلغائها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأحد إنه لن يتم في الوقت الحالي إلغاء إجراءات العزل العام في البلاد، لكنه أشار إلى خطط لبدء تخفيف بعض الإجراءات تدريجيا بعد إغلاق معظم الاقتصاد لمدة تقارب سبعة أسابيع.

وقال جونسون في خطاب أذاعه التلفزيون ”إنهاء إجراءات العزل العام هذا الأسبوع ليس الوقت المناسب... بدلا من ذلك، نتخذ الخطوات الدقيقة الأولى لتعديل إجراءاتنا“.

وأضاف أنه اعتبارا من يوم الاثنين، سيتم تشجيع أولئك الذين لا يستطيعون العمل من المنزل بنشاط على الذهاب إلى العمل، كما سيُسمح للأشخاص بدءا من يوم الأربعاء بالتريض في الهواء الطلق بدون حد أقصى للمدة ما داموا يلتزمون بإرشادات التباعد الاجتماعي.

وقال ”يمكنك الجلوس تحت أشعة الشمس في متنزهك المحلي، ويمكنك القيادة إلى وجهات أخرى، بل ويمكنك ممارسة الرياضة ولكن فقط مع أفراد أسرتك“.