«مسلمتش البحث».. أول تحرك من "التعليم" بشأن الطلاب الذين لم يسلموا مشروع البحث

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، تعليماتها للمديريات التعليمية بشأن بدء الفترة المخصصة لاستلام الأبحاث من الطلاب، في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من تداعيات محتملة لفيروس "كورونا المستجد".

بحسب بيان إعلامي، أعلنت الوزارة، أول تحرك بشأن الطلاب الذين لم يقدموا مشروع البحث، بالإضافة إلى تطبيق عدد من الإجراءات أثناء وبعد تسليم الأبحاث جاءت كالتالي:

1- تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين المسئولين عن استلام المشروعات البحثية من الطلاب.

2- الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 719، بتنظيم حضور المعلمين للمدارس بالتناوب ومراعاة الحالات الاستثنائية.

3- إعداد كشوف للطلاب الذين أرسلوا المشروعات البحثية الإلكترونية وعرضها من خلال المنصة وأدوات التواصل الخاصة بالمدرسة لإطلاع الطلاب عليها.

4- إعداد قائمة بالطلاب الذين لم يسلموا مشروع البحث بعد انتهاء فترة تسليم الأبحاث.

5- اتخاذ كافة الإجراءات المنظمة لعملية إخطار ولي الأمر بالنتيجة.

6- عدم ربط المصروفات الدراسية بأي مصروفات دراسية.

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وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في استلام الأبحاث من الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصفين الأول الإعدادي والأول الثانوي.

وحذرت الوزارة الطلاب، من الوقوع في أخطاء عند تقديم البحث، قد تتسبب في عدم قبول المشروع، ما يترتب عليها خوض امتحانات تكميلية "دور ثان" في جميع المواد، بالفصل الدراسي الثاني في المناهج التي درسها خلال الترم الثاني حتى 15 مارس الماضي أي موعد تعليق الدراسة. حسبما نشر موقع "مصراوي".

وينشر موقع "مصراوي" 4 أخطاء يجب مراعاتها عند تقديم البحث هي..

- شراء بحث إلكتروني جاهز من المكتبات.

- دفع مقابل مادي للمدرس بغرض عمل البحث وتجهيزه للطالب.

- نقل الأبحاث وتطابقها مع زملاء في ذات الصف الدراسي

- تسليم البحث دون اكتمال عناصر تنفيذه.

وكلفت الوزارة، بتشكيل لجنة من المعلمين لمراجعة وتقييم الأبحاث وكشف المتطابق منها.