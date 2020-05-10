البشائر تنفي وقوفها خلف الدعوات لتظاهرات اليوم

نفت حركة البشائر الشبابية، الأحد، وقوفها خلف الدعوات للتظاهرات التي انطلقت اليوم.
وذكرت الحركة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "بعض مواقع وسائل التواصل الاجتماعي تداولت نبأ وقوف حركة البشائر الشبابية خلف الدعوة للتظاهرات التي انطلقت اليوم".
وأضافت أن "هذه الانباء لا صحة لها، مع احترامنا الكامل لحق المواطنين في حرية التعبير والتظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة ، ومنهجنا رفض استغلال التظاهرات وتسييسها والاستقواء بالشارع".
ودعت الحركة، وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى "تحري الدقة واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية".
وأضافت أن "هذه الانباء لا صحة لها، مع احترامنا الكامل لحق المواطنين في حرية التعبير والتظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة ، ومنهجنا رفض استغلال التظاهرات وتسييسها والاستقواء بالشارع".
ودعت الحركة، وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى "تحري الدقة واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية".
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