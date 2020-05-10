امتعاض دولي من قرارات الاولمبية العراقية

2020-05-10 | 23:19
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كشف الناطق باسم اتحاد السباحة حميد سلطان، ان هناك امتعاض من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي للسباحة، بشأن قرارات اللجنة الاولمبية العراقية التي تخص اتخاد السباحة.
وقال سلطان في بيان تلقته الخليج 365، ان "وثيقتان الأولى من الاولمبية الدولية والثانية من الاتحاد الدولي للسباحة، تؤكدان بعدم وجود اي صلاحية لرئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي لاصدار تعليمات تخص الشأن الداخلي لأي اتحاد وطني بل يعتبر تصرفه مخالفًا للميثاق الاولمبي ص 11 المبدأ الخامس وقانون الاتحادالدولي للسباحة C8.2".
وأوضح ان "الاتحاد الدولي للسباحة وفي اتصال هاتفي مع نظيره العراقي، اعرب عن امتعاضه من اجراءات حمودي التي تتعارض مع الميثاق الاولمبي ولوائح الاتحاد الدولي للسباحة وكانت خمسة اتحادات عراقية أعلنت معارضتها لتعليمات حمودي في تقويض صلاحيات جمعياتها العامة وتدخلاته في شأنها ، لأسباب صارت معلومة ، واعربت عن امتعاضها ولجوءها الى اتحاداتها الدولية والأولمبية الدولية بشكاوى رسمية للحد من ظاهرة القفز على اللوائح الدولية".
واتم "في ذات الموضوع فأن رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي يعاني من ضغوطات كثيرة من الاولمبية الدولية على خلفية قضية الحسابات الختامية المنظورة حاليا امام الدولية والتي قد تطيح بأركان المكتب التنفيذي ورئيسه الى عقوبات قريبة".
وأوضح ان "الاتحاد الدولي للسباحة وفي اتصال هاتفي مع نظيره العراقي، اعرب عن امتعاضه من اجراءات حمودي التي تتعارض مع الميثاق الاولمبي ولوائح الاتحاد الدولي للسباحة وكانت خمسة اتحادات عراقية أعلنت معارضتها لتعليمات حمودي في تقويض صلاحيات جمعياتها العامة وتدخلاته في شأنها ، لأسباب صارت معلومة ، واعربت عن امتعاضها ولجوءها الى اتحاداتها الدولية والأولمبية الدولية بشكاوى رسمية للحد من ظاهرة القفز على اللوائح الدولية".
واتم "في ذات الموضوع فأن رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي يعاني من ضغوطات كثيرة من الاولمبية الدولية على خلفية قضية الحسابات الختامية المنظورة حاليا امام الدولية والتي قد تطيح بأركان المكتب التنفيذي ورئيسه الى عقوبات قريبة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.