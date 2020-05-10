إحباط محاولة تهريب مائة كيلو حشيش إلى مناطق الميليشيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تمكنت الاجهزة الامنية بمحافظة مأرب بالتعاون مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات ،اليوم الاحد، ضبط مائة كيلو حشيش مخدر اثناء محاولة تهريبها الى المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي الانقلابية.

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ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن مدير ادارة الوقاية بالادارة العامة لمكافحة المخدرات المقدم علي الشهاري بان الكمية كانت مخفية بطريقة احترافية في سيارة (سنتافي) في خزان اضافي للوقود وفي الابواب .. مشيرا الى انه تم ضبط كمية الحشيش مع المتهم والسيارة وسيتم احالتهم الى القضاء بعد استكمال اجراءات التحقيق وجمع الاستدلالات اللازمة.

واشاد الشهاري ،بيقضة وجهود الاجهزة الامنية بمحافظة مأرب واحترافيتها في اداء مهامها وفي مكافحة الجرائم المنظمة وفي مقدمتها تهريب الحشيش المخدر