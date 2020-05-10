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رئيس الوزراء البريطاني يمدد إغلاق كورونا حتى يونيو المقبل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

رئيس الوزراء البريطاني يمدد إغلاق كورونا حتى يونيو المقبل

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، إن سياسة الإغلاق التام أنقذت بلاده من أسوأ السيناريوهات المحتملة بهلاك نصف مليون شخص تقريبا بفيروس كورونا المستجد.

 

وأوضح جونسون، خلال كلمة متلفزة، أن خطة بريطانيا للتغلب على فيروس كورونا تتضمن أحدث أنظمة الفحص الطبي وتعقب المصابين.

 

وتابع: "لدينا عزيمة للتغلب على فيروس كورونا ونمتلك خطة من أجل ذلك".

 

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، أن بلاده ستظل في حالة إغلاق بسبب فيروس كورونا حتى الأول من يونيو/حزيران المقبل، مشيرا إلي أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في انخفاض مستمر ونظام الإنذار الجديد يتضمن 5 مستويات.

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وأضاف جونسون، أن حكومته تتابع تطورات خطة مواجهة فيروس كورونا محليا وإقليميا، وهناك مرونة لمعالجة أي خلل يظهر بأي من مراحل الخطة.

 

 

وقال رئيس الوزراء البريطاني، "سنعطي الأولوية للعلم والصحة العامة خلال إدارتنا البلاد ومواجهة فيروس كورونا في الشهرين المقبلين".

 

وتابع، "سنبدأ الفتح التدريجي للبلاد بداية من 1 يونيو/حززران المقبل مع فتح المحال التجارية وإعادة تلاميذ المرحلة الإبتدائية إلى مدارسهم".

 

واحتلت المملكة المتحدة، المرتبة الأولى بين دول أوروبا بعد تجاوزها عتبة الثلاثين ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، وثاني بلد أكثر تضررا بالوباء عالميا بعد الولايات المتحدة.

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