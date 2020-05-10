تعرف على تفاصيل الإنقلاب الذي شهدته قطر ومن قاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف الناشط يوسف الشمري، تفاصيل الإنقلاب الذي شهدته دولة قطر يوم الإثنين الماضي، ومن قاد هذا الإنقلاب .



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وبحسب فيديو للشمري، فإن الإنقلاب قاده رئيس وزراء قطر السابق، عبدالله بن ناصر ال ثاني بدعم حمد بن جاسم في منطقة الوكرة بشارع الرويضة يوم الاثنين الساعة ثلاث الفجر .

وأشار إلى أن هناك مجموعتين شاركوا في العملية العسكرية التي كان هدفها إعتقال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وإحتجازه في قصر اللؤلؤة .. مضيفاً أنهم لم يكونوا يتوقعوا أن يتصادموا مع القوة التركية الموجودة حول قصر تميم .

ولفت إلى أن العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة ضباط قطريين وإصابة سبعة جنود أخرين تم نقلهم إلى القاعدة العسكرية التركية