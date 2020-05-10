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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 1,022 لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر مايو زرعتها المليشيا الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020
متابعات_ السعودية نيوز
انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" 1,022 لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري ،زرعتها المليشيا الحوثية المدعومة ايرانيا.
واوضح المركز في بيان له، بانه انتزع 13 لغماً مضادة للأفراد، و146 لغماً مضادة للدبابات و 811 ذخيرة غير منفجرة، و52عبوة ناسفة..مشيرة الى ان إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 164,205 ألغام زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواءبالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
ويسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.
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