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الأردن يسجل 18 إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

الأردن يسجل 18 إصابة جديدة بكورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، الأحد، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 540 حالة.

 

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وتعود الإصابات الجديدة إلى 6 سائقين شاحنات غير أردنيين اكتشفت إصاباتهم على الحدود، و12 حالة من مخالطي سائق الشاحنة المصاب في محافظة المفرق.

 

كما تم تسجيل حالتي شفاء في مستشفى الأمير حمزة، فيما يبلغ عدد المتواجدين في المستشفيات 93 حالة.

 

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