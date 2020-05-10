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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن يسجل 18 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، الأحد، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 540 حالة.
وتعود الإصابات الجديدة إلى 6 سائقين شاحنات غير أردنيين اكتشفت إصاباتهم على الحدود، و12 حالة من مخالطي سائق الشاحنة المصاب في محافظة المفرق.
كما تم تسجيل حالتي شفاء في مستشفى الأمير حمزة، فيما يبلغ عدد المتواجدين في المستشفيات 93 حالة.
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