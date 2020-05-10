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مصر.. 436 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

مصر.. 436 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد، تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس ، و11 حالة وفاة.

 

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام خروج 73 مصابا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2075.

 

 

وقال "مجاهد" إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافياً

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ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

 

وتواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

 

كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

 

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