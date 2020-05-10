عشرات القتلى والمفقودين من الجيش السوري خلال صد هجوم للجماعات المسلحة

أفادت معلومات صحفية عن "مقتل وفقدان العشرات من أفراد الجيش السوري خلال معارك عنيفة في محور سهل الغاب الأوسط، مع جماعات أنصار الدين والحزب الإسلامي التركستاني وحرض المؤمنين وغيرها"، مؤكدة أن "ضحايا الجيش سقطوا بسبب السيارات المفخخة".
وأشارت المصادر نفسها إلى أن "هذه المجموعات وسعت محور العمليات باستخدام عدة راجمات صواريخ من نوع "غراد" مع إدخال مكثف لمنظومات مدفعية "تاو"، التي مهدت لفتح ثغرات في بعض الخطوط الدفاعية لقوات الجيش في محور طنجرة، كما قامت الجماعات المسلحة بتفجير سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان".
ورد الجيش السوري بشكل مكثف على مراكز وتجمعات المسلحين في قطاع جبل الزاوية الأوسط وسهل الغاب الشمالي، حيث تكبدت الجماعات المهاجمة خسائر كبيرة بالأرواح.
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