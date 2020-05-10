عشرات القتلى والمفقودين من الجيش السوري خلال صد هجوم للجماعات المسلحة

أفادت معلومات صحفية عن "مقتل وفقدان العشرات من أفراد ​الجيش السوري​ خلال معارك عنيفة في محور سهل الغاب الأوسط، مع جماعات أنصار ​الدين​ والحزب الإسلامي التركستاني وحرض المؤمنين وغيرها"، مؤكدة أن "​ضحايا​ الجيش سقطوا بسبب السيارات المفخخة".

وأشارت المصادر نفسها إلى أن "هذه المجموعات وسعت محور العمليات باستخدام عدة راجمات ​صواريخ​ من نوع "غراد" مع إدخال مكثف لمنظومات مدفعية "تاو"، التي مهدت لفتح ثغرات في بعض الخطوط الدفاعية لقوات الجيش في محور طنجرة، كما قامت ​الجماعات المسلحة​ بتفجير سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان".

ورد الجيش السوري بشكل مكثف على مراكز وتجمعات المسلحين في قطاع جبل الزاوية الأوسط وسهل الغاب الشمالي، حيث تكبدت الجماعات المهاجمة خسائر كبيرة بالأرواح.