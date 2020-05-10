العميد آبادي: إيصال القمر إلى المدار 36 ألف كم يعود للبلاد بعوائد من الناحية الاقتصادية

أعلن قائد الوحدة الفضائية في القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد علي جعفر آبادي، ان "طهران تعتزم بجهود علمائنا في حرس الثورة ووزارة الدفاع للارتقاء بالمدار وأن نصل إلى المدار 36 ألف كم خلال الأعوام القادمة، وهذا الارتفاع المداري أو مدار "جيو" مهم من حيث أنه مختص بالأقمار الصناعية المخصصة للاتصالات والبث التلفزيوني وهو مدار استراتيجي للغاية تبدو فيها الأقمار الصناعية بصورة ثابتة وساكنة من قبل المراقب الأرضي".
ولفت آبادي الى ان "إيصال القمر الصناعي إلى هذا المدار يعود للبلاد بعوائد من الناحية الاقتصادية ويعد أداة للحفاظ على أرصدة البلاد الفضائية مثل النقاط المدارية للمدار "جيو"، مؤكدا أن "الوصول إلى هذا المدار بحاجة إلى ديمومة وترابط البرامج الفضائية، وسيتم تحقيقه بعون الباري تعالى والدعم من المسؤولين".
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