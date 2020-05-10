العيلاني بإفطاره السنوي: للإلتفاف حول المقاومة

أقام إمام مسجد الغفران في صيدا ​الشيخ حسام العيلاني​ حفل إلإفطار السنوي في صيدا، حيث ألقى خلاله كلمة أكد فيها أنه بالرغم من الظروف التي نمر بها إلا اننا حرصنا على إقامة هذا الإفطار ولو بعدد اقل من كل عام مستنكرا ​الغلاء المعيشي​.

ودعا العيلاني ​الدولة​ لمضاعفة جهودها لضبط الأسعار، مؤكدا على ضرورة الوحدة في هذه الأيام مستغربا الخلافات التي ظهرت للعلن بين ابناء البيت الواحد.

ولفت إلى اننا في شهر ايار الذي حققت فيه ​المقاومة​ إنتصارا على العدو الصهيوني داعيا الى "الإلتفاف حولها موجها التحية للأبطال المقاومين".