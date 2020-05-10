حزب التوحيد: عناصر ميليشيا المستقبل اعتدت على مركزنا في مزبود

أكدت الأمانة العامة لحزب التوحيد اللبناني أن "عناصر من ميليشيا تيار المستقبل هاجمت مركز حزب التوحيد العربي في بلدة مزبود في إقليم الخروب، وقامت بتحطيم الزجاج والمحتويات، وقد كان المركز مقفلاً أثناء الليل".
وأشارت الأمانة العامة لحزب التوحيد في بيان إلى أنها تضع "هذا الإعتداء الميليشياوي برسم الأجهزة الأمنية وندعو فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة بالإيعاز للأجهزة الأمنية بضرورة توقيف الفاعلين وبأسرع وقت ممكن، كما ننصح السيد سعد الحريري بالتعقل وعدم التهور وضبط نفسه وميليشياته لأن هذه الممارسات تسيء إليه قبل غيره".
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