حزب التوحيد: عناصر ميليشيا المستقبل اعتدت على مركزنا في مزبود

أكدت الأمانة العامة لحزب التوحيد اللبناني أن "عناصر من ميليشيا ​تيار المستقبل​ هاجمت مركز ​حزب التوحيد العربي​ في ​بلدة مزبود​ في ​إقليم الخروب​، وقامت بتحطيم الزجاج والمحتويات، وقد كان المركز مقفلاً أثناء الليل".

وأشارت الأمانة العامة لحزب التوحيد في بيان إلى أنها تضع "هذا الإعتداء الميليشياوي برسم ​الأجهزة الأمنية​ وندعو فخامة ​رئيس الجمهورية​ ودولة رئيس الحكومة بالإيعاز للأجهزة الأمنية بضرورة توقيف الفاعلين وبأسرع وقت ممكن، كما ننصح السيد ​سعد الحريري​ بالتعقل وعدم التهور وضبط نفسه وميليشياته لأن هذه الممارسات تسيء إليه قبل غيره".