أخذ عينات من مواطنين خالطوا مصابين في رحبة

قام فريق من ​وزارة الصحة​، بالتعاون مع محافظ عكار المحامي ​عماد اللبكي​ وطبيب المحافظة حسن شديد و​الأجهزة الأمنية​ وخلية الأزمة و​بلدية رحبة​، بأخذ عينات من مواطنين خالطوا مصابين ب​كورونا​ من المغتربين الذين حضروا الى البلدة، وذلك في مقر رابطة ​قدامى القوات​ المسلحة اللبنانية.

وأشار شديد إلى "اننا اضطررنا اليوم، الى القيام بحملة فحص مجاني في رحبة، بعد ظهور أربع حالات لمغتربين قدموا الى البلدة، وقد تجاوبت الوزارة سريعا مع طلبنا، وارسلت فريق عمل أخذ العينات بالتعاون مع دائرة الصحة في عكار، وفي ضوء النتائج سنقوم بما يلزم". وطلب من أهالي عكار "الالتزام بمقررات وزارة الصحة وخاصة ان الإصابات في بلدة جديدة القيطع تعدت ال15 إصابة حتى الآن".

وأشار مندوب فريق وزارة الصحة جميل قصير الى انه "سيتم أخذ عينات عشوائية من رحبة خاصة، لاسيما للمخالطين الذين تأكدت إصابتهم، وسنبدأ ب50 عينة أو أكثر حسب الحاجة".وأكد الدكتور وسام منصور من خلية الأزمة في رحبة ان "الخلية تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة ومحافظ عكار وطبابة عكار لمواجهة الوضع المستجد في البلدة، وهي تقوم بعمل توعوي متواصل، وتبث التعليمات يوميا عبر مكبرات الصوت الى المؤسسات والأهالي للالتزام بتوجيهات وزارة الصحة"، أما رئيس بلدية رحبة ​فادي بربر​، فأشاد بالوزير حسن والمجهود من الجميع، مؤكداً أنه "سنؤمن في الأيام القليلة المقبلة المزيد من الفحوصات، مع استعدادنا للتعاون مع جميع الجهات المهتمة في البلد، ونحن لن نوفر جهدا من أجل سلامة أبناء بلدتنا ومنطقتنا".