أكد النائب وليد البعريني خلال مشاركته بإفطار الزاوية القادرية في عكار، ان "ارتفاع سعر صرف الدولار الذي تخطى عتبة الأربعة آلاف ليرة لبنانية، مع ما ترتب على ذلك من غلاء وتراجع للقيمة الشرائية، شكل ضائقة حقيقية للناس، والمفروض في هذا الصدد تحرك المعنيين لضبط الأسعار ومنع فلتانها حماية للناس ومصالحها"، مشيراً الى ان "توزيع المساعدات التي وصلت إلى العاملين في بعض القطاعات، من سائقي السيارات العمومية وأهالي الطلاب في المدارس الرسمية، أمر جيد، والمطلوب أن يستمر ويستتبع بخطوات إضافية، حتى تنتهي الأزمة. كما المطلوب أيضا أن تشمل هذه المساعدات قطاعات أخرى مثل صيادي الأسماك وعمال المهن والعمال اليوميين على اختلاف أعمالهم، والذين تضرروا بالأزمة والتعبئة".
وشدد البعريني على "ضرورة الاحتياط والحذر إزاء الموجة الجديدة من فيروس الكورونا"، متمنياً "السلامة للجميع وعلى أمل أن تأتي الأعياد وقد انفرجت الأوضاع وارتاحت الناس".
كانت هذه تفاصيل خبر البعريني مشاركا بإفطار الزاوية القادرية: نجدد الدعوة إلى الاحتياط إزاء الموجة الجديدة من الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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