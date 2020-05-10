رئيس الحكومة يستقبل وزير التربية لمناقشة الشؤون التربوية

استقبل رئيس مجلس الوزراء، حسّان دياب، في دارته في السّراي الكبير، وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب.
وأشار المجذوب في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "تمّ التباحث مع دولته خلال هذه الزيارة في الشؤون التربويّة ومستجداتها".
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