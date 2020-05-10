رئيس الحكومة يستقبل وزير التربية لمناقشة الشؤون التربوية

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​، حسّان دياب، في دارته في السّراي الكبير، وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​.

وأشار المجذوب في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "تمّ التباحث مع دولته خلال هذه الزيارة في الشؤون التربويّة ومستجداتها".