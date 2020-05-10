العيلاني: لمراقبة ومتابعة أتباع الفكر المتطرف من قبل الأجهزة الأمنية

رأى إمام مسجد الغفران في صيدا ​الشيخ حسام العيلاني​ ان "الحديث عن رفع شعارات داعش والنصرة في منطقة التبانة في ​طرابلس​، يدفعنا الى التحذير من استغلال الظروف التي نمر بها لعودة ​التطرف​ خصوصا بعدما بدأنا نسمع أيضا عن استياء لدى أهل ​السنة​ وتعرضهم للظلم بخروج الرئيس ​سعد الحريري​ من السلطة"

وأكد الشيخ العيلاني في بيان أنه "يجب ان يعلم الجميع ان التسلح بالمذهبية لمصلحة هذا السياسي أو ذاك غير مقبول ولن نسمح بتكرار ما حصل قبل سنوات عندما غلبت لغة التحريض المذهبي على لغة العقل والإعتدال"، مشيرا إلى أنه "أمام هذه التطورات نؤكد على ضرورة التشدد في مراقبة ومتابعة أتباع الفكر المتطرف من قبل الأجهزة الأمنية".