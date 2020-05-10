وجه وزير الإتصالات طلال حواط رسالة شكر إلى موظفي شركة "تاتش" الخليوية وذلك في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي.
وقال وزير الإتصالات في تصريحه: "كل الشكر لجهود موظفي شركة إتصالات "تاتش" الذين، رغم التأخر بدفع رواتبهم، يتفانون لتقديم الأفضل. أقدر عملكم وأعمل جاهداً لحل المسألة وتأمين دفع رواتب نيسان في أقرب وقت ممكن. أتطلع إلى العمل سويًا معكم لمستقبل أفضل للقطاع".
تجدر الإشارة إلى أن موظفي الشركة المذكورة يعانون منذ مدة من تأخير بدفع رواتبهم من قبل الشركة، ولا زالوا يقومون بمهامهم حتى اللحظة.
كانت هذه تفاصيل خبر حواط: الشكر لموظفي touch الذين يتفانون بعملهم رغم التأخر بدفع رواتبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.