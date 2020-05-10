حواط: الشكر لموظفي touch الذين يتفانون بعملهم رغم التأخر بدفع رواتبهم

وجه وزير الإتصالات ​طلال حواط​ رسالة شكر إلى موظفي شركة "تاتش" الخليوية وذلك في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي.

وقال وزير الإتصالات في تصريحه: "كل الشكر لجهود موظفي شركة إتصالات "تاتش" الذين، رغم التأخر بدفع رواتبهم، يتفانون لتقديم الأفضل. أقدر عملكم وأعمل جاهداً لحل المسألة وتأمين دفع رواتب نيسان في أقرب وقت ممكن. أتطلع إلى العمل سويًا معكم لمستقبل أفضل للقطاع".

تجدر الإشارة إلى أن موظفي الشركة المذكورة يعانون منذ مدة من تأخير بدفع رواتبهم من قبل الشركة، ولا زالوا يقومون بمهامهم حتى اللحظة.