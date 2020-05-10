تجمع الشركات المستوردة للبنزين: ليس من مصلحة أحد ضرب قطاعنا بأخبار مفبركة

أعلن تجمع الشركات المستوردة للبنزين والديزل، في بيان، انه "توقف أمام الحملات التي يتعرض لها القطاع وبعض الشركات، من افتراء وتجن وتضليل للرأي العام لأغراض وغايات مبيتة والحديث عن ​إضراب​"، مشيراً الى ان "إن الشركات المستوردة للبنزين والديزل تحذر من المخاطر والتداعيات للحملات المضللة لضرب صورة القطاع والشركات، مذكرة الرأي العام بانها لم تتوقف يوما ومنذ عشرات السنين عن توفير مادتي ​البنزين​ والديزل للسوق اللبنانية، وليس من مصلحة أحد ضرب هذا القطاع ب​أخبار​ مفبركة لا أساس لها من ​الصحة​ وغير مسؤولة، تحت طائلة التحرك والملاحقة بشتى الوسائل".

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