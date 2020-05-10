مصرع طفلة إثر سقوطها من الطابق الثالث في عبرا بصيدا

أفادت معلومات ​صحفية​ أن "الطفلة م(.أ) (مواليد 2018)، من التابعة السورية، نقلت إلى ​مستشفى​ قصب في صيدا وهي في حال حرجة نتيجة إصابتها برضوض وكسور في أنحاء جسدها، ثم ما لبثت أن توفيت، وذلك إثر سقوطها من الطابق الثالث في مبنى في محلة عبرا، أثناء لهوها على الشرفة.

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